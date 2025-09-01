Reggio Calabria, convocato il consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

Consiglio comunale di Reggio Calabria convocato per i giorni 3-4 settembre 2025

Consiglio Comunale di Reggio Calabria 4 giugno 2025
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
Il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra ha convocato una nuova seduta del civico consesso per mercoledì 3 settembre 2025 alle ore 8:00 e, in seconda convocazione, per giovedì 4 settembre alla stessa ora. Tra i punti all’ordine del giorno della seduta, che si terrà nella sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, c’è il conferimento della cittadinanza onoraria a Gianni Infantino.

In agenda, inoltre, la nomina dei componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente per il triennio 2025-2028 e le modifiche al “Regolamento per la concessione ed uso degli orti urbani”. Al vaglio del Consiglio comunale ci sono infine altri otto punti, tutti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

