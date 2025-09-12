Reggio Calabria, controlli straordinari sul Viale Europa: arrestata 41enne per furto di energia elettrica

A seguito di mirata attività organizzata nell’ambito del programma nazionale e trans-nazionale focus n’drangheta, la Polizia Locale di Reggio Calabria, nei giorni scorsi ha svolto un servizio straordinario di controllo sul Viale Europa, e precisamente in un sito della predetta via ove insistono numerosi alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il dispositivo di controllo, diretto dal Comandante, si è giovato dei verificatori dell’Enel e di personale Sorical, nonché del servizio veterinario dell’ASP.

All’esito delle attività protrattasi per oltre 12 ore, 9 persone sono state denunciate per furto aggravato di di acqua ed occupazione abusiva.

Una cittadina extracomunitaria di 41 anni è stata tratta in arresto per furto pluriaggravato di energia elettrica. La stessa aveva occupato abusivamente un immobile di proprietà Aterp dichiarato inagibile, usufruendo furtivamente dell’acqua.

Sull’immobile occupato è stata altresì accertata una captazione furtiva di energia elettrica ottenuta tramite la manomissione e il danneggiamento del contatore e un allaccio fraudolento direttamente sulla colonna portante di proprietà di Enel distribuzione. I tecnici Enel hanno quantificato oltre 17.000 Kw/h di consumo in un anno per un valore di mercato pari a circa 9.000 euro. Gli agenti di Viale A. Moro hanno altresì sequestrato tre autovettura perché prive della prescritta copertura assicurativa. Infine, grazie all’ausilio del servizio veterinario dell’A.S.P. sono stati individuati 4 cani in area privata non microchippati come previsto dalla legge. . Il proprietario è stato sanzionato con oltre 400 euro di multa.