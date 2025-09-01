Reggio Calabria, con ATAM si torna a scuola senza pensieri: al via gli abbonamenti scolastici 2025

StrettoWeb

“Si riparte! Con l’abbonamento scolastico ATAM sei sempre al posto giusto. Un anno intero di scuola, un unico pensiero in meno: muoversi in città in modo comodo, sicuro e conveniente. Abbonamento scolastico annuale: 273,20 € pagabili a rate a tasso. Valido per tutti gli studenti nei giorni scolastici. Con l’abbonamento scolastico hai: Risparmio: un prezzo vantaggioso rispetto ai biglietti singoli

Libertà di movimento: tutte le corse che vuoi nei giorni di scuola

Sicurezza: viaggi con il servizio pubblico, senza stress per genitori e studenti.

Sostenibilità: meno auto, meno traffico, più respiro per la città

Cosa ti serve per attivare l’abbonamento Scolastico?

È semplice! Dovrai presentare il modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto (dal genitore o tutore se sei minorenne). Non preoccuparti, puoi scaricare tutti i moduli necessari direttamente dal nostro sito!

Modulo Minorenne: http://www.atam.rc.it/html/pdf/abb_stud_min2020

Modulo Maggiorenne: http://www.atam.rc.it/html/pdf/abb_stud_magg2020

Come fare per saperne di più? Siamo qui per aiutarti! Per qualsiasi domanda o informazione aggiuntiva, puoi:

– Visitare il nostro sito: http://www.atam.rc.it

– Inviare una mail a: customer@atam-rc.it o frontoffice@atam-rc.it

– Chiamare il numero 0965/620121 e parlare direttamente con uno dei nostri operatori.

Scopri tutte le linee che portano ai vari istituti:

http://www.atam.rc.it/…/18/file/Linee_Bus_Scuole.pdf“. E’ questo il post pubblicato su facebook da Atam Reggio Calabria.