“Si riparte! Con l’abbonamento scolastico ATAM sei sempre al posto giusto. Un anno intero di scuola, un unico pensiero in meno: muoversi in città in modo comodo, sicuro e conveniente. Abbonamento scolastico annuale: 273,20 € pagabili a rate a tasso. Valido per tutti gli studenti nei giorni scolastici. Con l’abbonamento scolastico hai: Risparmio: un prezzo vantaggioso rispetto ai biglietti singoli
Libertà di movimento: tutte le corse che vuoi nei giorni di scuola
Sicurezza: viaggi con il servizio pubblico, senza stress per genitori e studenti.
Sostenibilità: meno auto, meno traffico, più respiro per la città
Cosa ti serve per attivare l’abbonamento Scolastico?
È semplice! Dovrai presentare il modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto (dal genitore o tutore se sei minorenne). Non preoccuparti, puoi scaricare tutti i moduli necessari direttamente dal nostro sito!
Modulo Minorenne: http://www.atam.rc.it/html/pdf/abb_stud_min2020
Modulo Maggiorenne: http://www.atam.rc.it/html/pdf/abb_stud_magg2020
Come fare per saperne di più? Siamo qui per aiutarti! Per qualsiasi domanda o informazione aggiuntiva, puoi:
– Visitare il nostro sito: http://www.atam.rc.it
– Inviare una mail a: customer@atam-rc.it o frontoffice@atam-rc.it
– Chiamare il numero 0965/620121 e parlare direttamente con uno dei nostri operatori.
Scopri tutte le linee che portano ai vari istituti:
http://www.atam.rc.it/…/18/file/Linee_Bus_Scuole.pdf“. E’ questo il post pubblicato su facebook da Atam Reggio Calabria.
Reggio Calabria, con ATAM si torna a scuola senza pensieri: al via gli abbonamenti scolastici 2025
Un anno di scuola in movimento: l’abbonamento annuale garantisce agli studenti spostamenti comodi, sicuri e sostenibili a un prezzo vantaggioso.
“Si riparte! Con l’abbonamento scolastico ATAM sei sempre al posto giusto. Un anno intero di scuola, un unico pensiero in meno: muoversi in città in modo comodo, sicuro e conveniente. Abbonamento scolastico annuale: 273,20 € pagabili a rate a tasso. Valido per tutti gli studenti nei giorni scolastici. Con l’abbonamento scolastico hai: Risparmio: un prezzo vantaggioso rispetto ai biglietti singoli