Reggio Calabria, chiuse le scale di Piazza Camagna: “sono scivolose e sporche” | FOTO

Sono state chiuse le scale di Piazza Camagna a Reggio Calabria in quanto pericolose per l’incolumità delle persone. Un cittadino avverte: “poco fa sono scivolato percorrendole, sono bagnate e molto scivolose, probabilmente anche sporche di olio o altre sostanze. Invito tutti a fare molta attenzione se vi trovate in zona. Ho già provveduto a segnalare la situazione ai vigili. Subito dopo la mia segnalazione, hanno chiuso”.

Probabile sia il solito problema di decoro urbano, con la scalinata non pulita da tanto tempo che rende i gradini scivolosi grazie al mix tra sporcizia e pioggia.