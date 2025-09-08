Reggio Calabria, che stoccata: “Falcomatà ha portato Tridico sul Lungomare, ma perché non lo porta a passeggiare in mezzo ai rifiuti?”

“Falcomatà ha portato Tridico a passeggiare sul lungomare, come se Reggio fosse tutta lì, tra palme e mare. Ma la verità la conosciamo bene noi cittadini: le periferie sono abbandonate, sommerse da rifiuti, buche che sembrano crateri di guerra e quartieri senz’acqua. Una passerella elettorale, una scenografia studiata per nascondere il degrado reale della città. Ma non basta una passeggiata sul chilometro più bello d’Italia per cancellare anni di abbandono e menefreghismo. Reggio merita rispetto!”. A scriverlo, sui social, è la pagina “NFP (Nuovo Fronte Politico)”, citando il tour elettorale di Pasquale Tridico a Reggio Calabria insieme al sindaco Falcomatà.

