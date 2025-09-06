Reggio Calabria, che figura: il “Granillo” fischia il presidente della FIFA Gianni Infantino…

Il "Granillo" ha fischiato Gianni Infantino. Proprio lui. Il presidente della FIFA. Comportamento inspiegabile

Consegna cittadinanza onoraria di Reggio Calabria Gianni Infantino
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Non proprio una bella figura. Giusto per citare Emilio Fede, a qualche giorno dalla sua scomparsa, potremmo dire: “che figura di m…”. Non ne si comprende il motivo, ma di certo è stato abbastanza evidente lo stupore in tribuna stampa. Il “Granillo” ha fischiato Gianni Infantino. Proprio lui. Il presidente della FIFA. Citiamo anche Renzi: “first reaction, shock”. Oggi ha ricevuto la cittadinanza onoraria e poi il Premio Granillo ma, non sappiamo perché, lo stadio lo ha fischiato.

La presenza di Infantino allo stadio è stata annunciata in occasione del raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia”, al termine dell’annuncio dei 42 calciatori presenti. Dopo l’annuncio dello speaker, sono partiti dei fischi veramente assurdi e inspiegabili.

