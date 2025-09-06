Reggio Calabria, che figura: il “Granillo” fischia il presidente della FIFA Gianni Infantino…

Non proprio una bella figura. Giusto per citare Emilio Fede, a qualche giorno dalla sua scomparsa, potremmo dire: “che figura di m…”. Non ne si comprende il motivo, ma di certo è stato abbastanza evidente lo stupore in tribuna stampa. Il “Granillo” ha fischiato Gianni Infantino. Proprio lui. Il presidente della FIFA. Citiamo anche Renzi: “first reaction, shock”. Oggi ha ricevuto la cittadinanza onoraria e poi il Premio Granillo ma, non sappiamo perché, lo stadio lo ha fischiato.

La presenza di Infantino allo stadio è stata annunciata in occasione del raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia”, al termine dell’annuncio dei 42 calciatori presenti. Dopo l’annuncio dello speaker, sono partiti dei fischi veramente assurdi e inspiegabili.