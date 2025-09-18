Reggio Calabria, cedimento stradale in via Vittorio Bachelet: la denuncia di un cittadino

“Gentile Redazione di StrettoWeb, desidero segnalare la grave e perdurante situazione di cedimento stradale in via Vittorio Bachelet (ex via del Gelsomino), all’altezza del civico 48, a Reggio Calabria. Il dissesto interessa il manto stradale in corrispondenza di un tombino della rete fognaria e continua a peggiorare visibilmente, costituendo un serio pericolo per automobilisti, pedoni e residenti”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb.

“La prima segnalazione risale a fine ottobre 2024, inoltrata alla Polizia Locale, e da allora numerosissime sono state le segnalazioni inviate nel corso di quest’anno ai vari uffici comunali. Nonostante ciò, non è stato ancora disposto alcun intervento di messa in sicurezza o ripristino. È inaccettabile che, a fronte di ripetute segnalazioni da parte dei cittadini, l’Amministrazione comunale continui a rimanere inerte davanti a un pericolo così evidente e concreto”.

“Ritengo doveroso che si intervenga con urgenza per mettere in sicurezza la strada e garantire la tutela della collettività. Vi ringrazio per l’attenzione e confido che la vostra testata possa contribuire a dare maggiore visibilità a questa vicenda, affinché le autorità competenti non possano più ignorarla. Cordialmente”.