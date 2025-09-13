Reggio Calabria, c’è anche Occhiuto alla Festa della Madonna: panino con la salsiccia insieme a Cannizzaro. E non sfugge un simpatico (e casuale) dettaglio…

C’è anche Roberto Occhiuto questa sera a Reggio Calabria per la Festa della Madonna della Consolazione. Il governatore regionale, dimissionario e ricandidato, a poche settimane dalle elezioni si trova sullo Stretto insieme al deputato reggino Francesco Cannizzaro. E’ stato proprio quest’ultimo a postare un’immagine dei due social con la scritta: “Immancabile il panino di Festa di Madonna”.

C’è un dettaglio, simpatico, fatto emergere tra i commenti. Un utente infatti ha scritto: “Ciccio, Occhiuto con aureola è un po’ esagerato”. Il riferimento è al fatto che lo sfondo dell’immagine – con la luminaria ad arco proprio sopra la testa di Occhiuto – sembra aggiungere l’aureola alla testa del governatore.