Reggio Calabria capitale della non cultura, biblioteca comunale chiusa da mesi: la denuncia di un cittadino

“Egregio Direttore sulla stampa di qualche giorno fa ho avuto modo di leggere un interessante articolo nel quale Rubettino lancia l’allarme in Calabria sulla mancanza di librerie. In Calabria il 90 % dei comuni non hanno una libreria e tanti altri addirittura mancano di una biblioteca comunale. Non entro nell’ambito dello scontro politico anche su questa tematica tra il Presidente Occhiuto e il candidato Tridico. Il primo rivendica le azioni messe in campo dalla sua amministrazione il secondo lancia l idea degli operatori della cultura “una idea che lontanamente potrebbe ricordare quella dei navigator” ai tempi dell’introduzione del reddito di cittadinanza. Un popolo senza cultura è un popolo senza identità questa è sempre stata la mia teoria. Nel mio essere girovago non c è stata città che io abbia visitato nella quale non abbia visitato la sua biblioteca. Dublino, Venezia Parigi”. E’ questa la segnalazione inviata a StrettoWeb da un cittadino di Reggio Calabria.

“Curiosità, senso di protezione meraviglia nel vedere centinaia di migliaia di volumi e incunamboli raccolti e accuditi come testamento da lasciare al futuro. Veri e propri templi della cultura. Ai tempi della mia formazione universitaria passavo i miei pomeriggi a studiare in biblioteca sotto le luci basse delle lampade a sospensione. I miei figli fino a qualche mese fa hanno vissuto nella dotta Bologna dove la Biblioteca Salaborsa situata nel centro di Bologna all’interno del Palazzo dell’Archiginnasio è un esempio virtuoso e lodevole di cura alla cultura. Ogni settimana un evento che abbraccia tutte le età dai più piccoli ai più grandi”.

“Tutto meticolosamente curato organizzato programmato. Dicevo che da poco mi sono trasferito con la famiglia qua a Reggio Calabria per dinamiche legate al mio lavoro che magari fra qualche anno mi vedranno altrove. Nell ambito di una ricerca che volevo far fare ai miei figli ci siamo recati presso la biblioteca comunale di Reggio Calabria. Con grande difficoltà abbiamo cercato di accedere ai locali ma ci è stato risposto che la biblioteca dal mese di maggio è chiusa e viene aperta solo per eventi particolari. Su un cancello un cartello a testimonianza della chiusura. 4 mesi un tempo lungo per la chiusura di una biblioteca. Non so chi debba intervenore per la sua riapertura ma spero si faccia presto. Così si nega la cultura alla città e ai suoi abitanti”.