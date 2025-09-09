Reggio Calabria, caos al traffico per Festa di Madonna: chiusa la Via Marina e centro paralizzato | FOTO

“Si comunica che, in occasione dei festeggiamenti religiosi per la Madonna della Consolazione e della chiusura al traffico di un tratto del Lungomare Falcomatà, gli autobus transiteranno in direzione Nord-Sud sul Corso Matteotti (Via Marina Alta) da Martedì 9 settembre e fino alle ore 7:00 di mercoledì 17 settembre”. E’ questo l’avviso che si legge in centro storico a Reggio Calabria relativamente alle modifiche alla viabilità che da oggi interessano tutte le vie nevralgiche della città in occasione delle festività mariane. Il centro da questa mattina è totalmente paralizzato con conseguenti disagi per residenti, negozianti e lavoratori che si sono trovati nel caos più totale a seguito della chiusura della Via Marina per consentire il montaggio del palco che verrà utilizzato, a partire da domani sera, per i concerti di tutto il periodo di Festa di Madonna. Queste chiusure stanno creando davvero il caos più totale in centro rendendolo impraticabile e arrecando parecchi disagi.