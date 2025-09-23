Reggio Calabria, Cannizzaro e il VIDEO dall’Aeroporto: “volano frottole? Sì, entro Natale vedranno la luce, ma è solo l’inizio…”

L’Onorevole Francesco Cannizzaro ha pubblicato un video, sui canali ufficiali social, dopo la visita al cantiere della costruenda aerostazione dell’Aeroporto di Reggio Calabria, che ben presto vedrà la luce. “Sono nella nuova costruenda aerostazione dell’Aeroporto di Reggio Calabria. E’ una sensazione bellissima” ha detto, prima di lanciare qualche frecciata. “‘Chi fini ficiru i 25 milioni di euro dell’emendamento Cannizzaro?’. Così recitavano i detrattori di questa città. ‘Volano frottole’ sosteneva il sindaco Falcomatà. Eccole le frottole che noi raccontavamo, si stanno realizzando” ha aggiunto.

“L’Aeroporto vedrà la luce prestissimo, prima di Natale, e questo è straordinario. Io sono venuto oggi qui a ringraziare gli operatori che anche la notte stanno lavorando per mantenere l’impegno assunto con la città. Ricordate quando i detrattori sostenevano: ‘Ryanair e low cost non arriveranno mai’? Eccole: fiumi di gente che parte e che arriva. E, come dico sempre: questo è solo l’inizio, non solo sull’Aeroporto ma anche per tante altre iniziative su Reggio Calabria” ha concluso Cannizzaro nel video che si può vedere integralmente in alto.