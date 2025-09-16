Reggio Calabria, Cannizzaro e gli “schettini della città”: “Falcomatà e soci non vedevano l’ora di candidarsi per scappare”

“Il voto per le Regionali è anche un voto per le prossime Comunali di Reggio Calabria, per dare un segnale di fiducia ad una coalizione che si candida a governare la città. A dare pure un voto non contrario, perché non si vota mai contro qualcuno, ma si può sfiduciare qualcuno. In questa tornata elettorale, a Sinistra si è candidato il sindaco della città metropolitana e si sono candidati due esponenti della giunta comunale. Che cosa significa questo? Che non vedevano l’ora di avere lo slot elettorale per scappare via dalla città. Capiscono che non c’è più margine, non solo elettorale, ma anche amministrativo, per governare la città. E come Schettino, che scappò quando la nave affondava, in questo momento PD e centro sinistra hanno tanti schettini“.

Una pesantissima stoccata è emersa dalle parole del deputato reggino di Forza Italia Francesco Cannizzaro. Quest’ultimo ha parlato nel corso di un evento e il suo intervento è stato pubblicato da lui stesso sui social. E’ una frecciata chiaramente indirizzata a Giuseppe Falcomatà e ad altri esponenti della città che hanno deciso di candidarsi al consiglio regionale.