Reggio Calabria, cane chiuso in auto sotto il sole: salvato da Polizia Locale e Vigili del Fuoco

Nella giornata di ieri durante il controllo del territorio una pattuglia della Polizia Locale sulla via Reggio Campi notava un cane chiuso all’interno di un veicolo regolarmente in sosta che abbaiava e cercava di uscire all’esterno. Causa il gran caldo, si notava la sofferenza dell’animale. Pertanto, constatata la gravità, venivano attivati dalla sala operativa un veterinario dell’ASP e i vigili del fuoco. Questi ultimi riuscivano subito a recuperare il cane mentre il veterinario procedeva per quanto di sua competenza.
Successivamente veniva rintracciata la proprietaria la quale dopo l’identificazione e la nomina del difensore veniva denunciata alla Procura della Repubblica. Al momento, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, e nei confronti dell’ indagata vige la presunzione di innocenza, cosi come previsto dalla legge.