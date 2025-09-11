Reggio Calabria, cambio al vertice della Scuola Allievi Carabinieri: Pigozzo nuovo comandante | FOTO

Il Segretario Generale Regionale Calabria di UNARMA, Fabio Riccio, dichiara: “Oggi, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, si è svolta la solenne cerimonia di avvicendamento del Comandante della Scuola. Il Colonnello Vittorio Carrara lascia il prestigioso incarico, dopo aver garantito con dedizione, professionalità e visione strategica un livello formativo di assoluta eccellenza, per assumere il ruolo di Capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri Veneto.”

Dichiara Riccio: “subentra il Colonnello Enrico Pigozzo, ufficiale già noto e apprezzato in Calabria, avendo ricoperto in passato incarichi di comando presso la Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme e la Compagnia di Soveria Mannelli. Già allora si intravedeva in lui un percorso di carriera di grande spessore, oggi confermato dal nuovo incarico.”

Conclude Riccio: “la nostra organizzazione sindacale sarà sempre al fianco delle istituzioni e dei colleghi, con spirito di collaborazione e attenzione al benessere del personale. Rivolgiamo al nuovo Comandante i più sinceri auguri di buon lavoro, nel solco dell’eredità lasciata dal Colonnello Carrara e con l’auspicio di ulteriori successi per la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.” Alla cerimonia era presente una delegazione UNARMA, rappresentata dal Segretario Provinciale di Reggio Calabria, Massimo Barresi.