Reggio Calabria, buche e perdita d’acqua in via Filippini. La denuncia: “si rischiano incidenti seri” | FOTO

Giovanni Di Bella, presidente di Archi Club, sempre molto attento alle criticità sul territorio di Reggio Calabria, segnala alla redazione di StrettoWeb la situazione di degrado di un “tratto di circa 300 metri di Via Filippini, dove la pavimentazione stradale è fortemente danneggiata. Le mattonelle che compongono la strada risultano rotte e sconnesse, generando buche profonde e pericolose per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Inoltre, da circa una settimana, all’altezza di un noto locale della zona persiste una copiosa perdita d’acqua, che ha aggravato ulteriormente la situazione. Il rischio è concreto e grave: una buca così profonda, soprattutto in prossimità di un gazebo frequentato da famiglie, potrebbe causare lo sbandamento di un veicolo e, nei casi peggiori, portare a incidenti anche molto seri“.

Giovanni Di Bella “chiede con forza un doppio intervento immediato: – alla Sorical per la riparazione urgente della perdita idrica; alla Castore per il ripristino della pavimentazione lungo il tratto interessato. Non possiamo aspettare che succeda l’irreparabile. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto“, conclude Di Bella.