Reggio Calabria, bombola pericolosa fra la spazzatura in via Lia: intervengono Vigili del Fuoco e Polizia | FOTO e VIDEO

Uno scempio segnalato a più riprese dai cittadini e totalmente ignorato dal Comune. La discarica a cielo aperto di via Lia (Reggio Calabria), arrivata a toccare i 700 metri tra rifiuti speciali, ingombranti, buste di spazzatura, mobili abbandonati, materassi e chi più ne ha più ne metta, è uno spettacolo a dir poco indecoroso. Dopo la segnalazione di Nuccio Azzarà, ex sindacalista della UIL, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia con tanto di drone.

Azzarà ha documentato quanto accaduto sottolineando la presenza di una pericolosa bombola che anche gli stessi Vigili del Fuoco hanno trattato con cautela. Oltre ai rischi per la salute e al palese degrado urbano, chi è stato costretto a transitare da via Lia ha rischiato anche qualcosa di più grave? Chissà cosa ne pensa l’Assessore Burrone…