Reggio Calabria, Azzarà: “discarica di via Carrera nociva per la salute. Falcomatà informato da luglio, non ha fatto niente” | VIDEO

Torniamo ad occuparci della discarica presente in via Lia, precisamente del tratto più alto, quello di via Carrera. L’ex sindacalista Nuccio Azzarà è tornato sul luogo in questione, notificando attraverso un video social, che non è ancora cambiato nulla nonostante le numerose segnalazioni. Ma c’è di più. Azzarà dichiara: “di questa discarica se ne ha menzione dal 16 di giugno, in cui alcune forze dell’ordine sono intervenute sul luogo. Una nota ufficiale del settore 9, il settore ambientale, avverte il Prefetto, il Sindaco, l’assessore al ramo, Ecologia Oggi, e dice, il 28 luglio, che in via Carrera c’è una discarica che è un pericolo per l’incolumità pubblica. E non è successo nulla. Questo sta a significare che di questi reali penali, civili, amministrativi, erariali le autorità competenti erano a conoscenza e non hanno fatto nulla“.

Per sistemare questo disastro, conclude Azzarà: “servono 200.000 euro. Soldi che pagherà la gente per bene di questa città. Chiedo che questi soldi vengano pagati, per il danno arrecato, dai responsabili di questa situazione“.