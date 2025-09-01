Reggio Calabria, avviso pubblico per la concessione di 4 immobili confiscati a fini commerciali

StrettoWeb

Il Comune di Reggio Calabria rende noto che è stato pubblicato un Avviso pubblico finalizzato alla concessione d’uso a titolo oneroso e per finalità commerciali di 4 immobili confiscati (siti in Piazza Carmine, Via Giudecca 11, Corso Garibaldi 122, Via Reggio Campi 91) e già facenti parte del patrimonio indisponibile dell’Ente.

Le domande degli offerenti dovranno pervenire entro il 29 settembre 2025 alle ore 12:00 secondo le modalità meglio indicate nel dettaglio dall’art. 7 dell’Avviso. È a disposizione dei partecipanti la documentazione tecnica che potrà essere chiesta al Settore Patrimonio attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica: a.macheda@comune.reggiocalabria.it, w.tripodi@comune.reggio-calabria.it; o all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.reggiocal.it Gli interessati potranno inoltre prendere visione dello stato degli immobili mediante sopralluogo, previa autorizzazione e appuntamento rilasciato dall’Ufficio, mediante richiesta inoltrata ai medesimi indirizzi.

L’asta pubblica per la selezione del concessionario si terrà giorno 2 ottobre 2025 alle ore 10:00, presso gli uffici del Settore Patrimonio del Comune di Reggio Calabria, siti in Via Michele Barillaro s.n.c. – Palazzo Ce.Dir., Torre 4, Piano 1°. Per la selezione delle offerte verrà utilizzato il metodo delle offerte segrete, di importo pari o superiore al prezzo posto a base d’asta. Si provvederà all’aggiudicazione in favore del soggetto che ha presentato la valida offerta segreta di importo più alto, non eguagliata da altra valida offerta. Si procederà all’aggiudicazione anche se venisse presentata una sola offerta valida.

L’Avviso pubblico, gli allegati e la relativa determina dirigenziale sono consultabili al seguente link: https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/6677