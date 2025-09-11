Reggio Calabria, auto si ribalta in pieno centro: traffico in tilt per l’incidente | FOTO

Un incidente stradale si è verificato poco fa a Reggio Calabria. Il sinistro si è verificato in Via 25 luglio 1943, tanta apprensione tra i passanti che hanno assistito alla scena. L’impatto, particolarmente violento, ha provocato il ribaltamento del veicolo che si è fermato al centro della carreggiata. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte e la Polizia Municipale che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità. Al momento non si conoscono con precisione le condizioni dell’automobilista, né se siano rimasti feriti altri soggetti.

La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. L’episodio ha provocato inevitabili rallentamenti al traffico cittadino, con numerosi curiosi che si sono radunati nell’area dell’incidente.