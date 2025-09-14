Reggio Calabria, auto prende fuoco in autostrada tra Gallico e il Porto: in salvo due ragazzi | VIDEO

Momenti di grande apprensione poco fa lungo l’A2 del Mediterraneo a Reggio Calabria e precisamente tra gli svincoli di Gallico e il Porto. Un’automobile ha preso improvvisamente fuoco mentre percorreva la carreggiata sud come si evince dal video di Graziano Tomarchio girato per StrettoWeb. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della Polizia Stradale, che hanno gestito la viabilità e messo in sicurezza l’area, e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Nonostante la rapidità dell’intervento, l’auto è andata completamente distrutta, rimanendo totalmente carbonizzata. A bordo due giovani che per fortuna sono riusciti a scendere dal veicolo e a mettersi in salvo.