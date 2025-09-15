Reggio Calabria, Associazione LIFE: “un bonus nazionale da 500 euro per garantire il diritto allo studio”

La Associazione LIFE, da anni in prima linea sul tema del diritto allo studio, interviene con una proposta forte e chiara rivolta al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Il presidente dell’associazione, prof. Simone Veronese, nel presentare la proposta, ha voluto anche esprimere un sincero elogio al Ministro per il grande lavoro che sta portando avanti sul fronte dell’istruzione: “Il Ministro Valditara – dichiara Veronese – sta dimostrando attenzione e coraggio nella difesa delle regole scolastiche, nella valorizzazione del personale docente e nel cambio di rotta che questo Ministero ha intrapreso. Un impegno che va nella direzione di un diritto allo studio senza più barriere, capace di sostenere studenti e famiglie con equità e responsabilità. Ecco perché ci rivolgiamo a lui”.

Il peso dei costi scolastici

Secondo i dati di Federconsumatori, nel 2025 il corredo scolastico (zaino, astuccio, quaderni, materiale vario) costa in media € 658,20 per studente, a cui vanno aggiunti i testi scolastici per circa € 537,10. Per chi inizia la scuola superiore, la spesa complessiva può superare i 1.400 euro ad alunno. Numeri che diventano insostenibili per famiglie con due, tre o più figli.

“Settembre – aggiunge Veronese – si è trasformato per troppe famiglie in un mese di ansia e sacrifici. Con l’inflazione alle stelle, oggi non solo le fasce più fragili ma anche il ceto medio non riescono più a far fronte a queste spese. È un’emergenza sociale che colpisce proprio chi sostiene il peso dell’educazione dei figli.”

Disparità territoriali e famiglie escluse

Oggi alcune Regioni hanno introdotto bonus per i libri scolastici, ma rivolti quasi esclusivamente alle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro. “È una misura parziale – spiega Veronese – che lascia fuori migliaia di famiglie, soprattutto numerose, con redditi tra i 15.000 e i 25.000 euro, che non accedono ad alcun sostegno. Sono proprio loro le più in difficoltà: non povere abbastanza per i bonus, ma nemmeno stabili abbastanza per sostenere spese così pesanti.”

La conseguenza è una disuguaglianza intollerabile: in alcune regioni gli studenti ricevono un aiuto, in altre restano soli. “Così – denuncia Veronese – si crea un diritto allo studio di serie A e serie B, che contraddice lo spirito della nostra Costituzione.”

La proposta dell’Associazione LIFE

La proposta avanzata al Ministro Valditara è chiara: introdurre un bonus nazionale da 500 euro per studente per le famiglie con ISEE sotto i 25.000 euro, valido in modo uniforme su tutto il territorio italiano e utilizzabile esclusivamente per:

1. Acquisto di libri di testo obbligatori e dizionari;

2. Materiale scolastico essenziale (quaderni, penne, corredo minimo).

“Si tratta – sottolinea Veronese – non solo di un aiuto concreto alle famiglie, ma anche di una boccata di ossigeno per le case editrici e per il settore della distribuzione libraria, comparti fondamentali per la cultura e la formazione che negli ultimi anni hanno sofferto aumenti dei costi e calo delle vendite.”

L’ associazione LIFE chiede dunque al Ministro Valditara di farsi carico di una misura nazionale, equa e strutturale, capace di sostenere chi oggi è in difficoltà e di garantire a tutti gli studenti italiani lo stesso diritto allo studio.

“Non basta lasciare alle Regioni la responsabilità – conclude Veronese –. Serve una scelta di Governo chiara e coraggiosa, che dia un segnale alle famiglie e ai ragazzi: lo Stato non vi lascia soli. Un investimento sui libri e sul materiale scolastico è un investimento sul futuro del Paese”.

Ecco il testo della lettera inviata dal Professore Veronese al Ministro dell’Istruzione e del Merito, On. Giuseppe Valditara:

Egregio Ministro,

l’ associazione LIFE, da anni impegnata nella difesa del diritto allo studio, Le scrive per sottoporLe una proposta che riteniamo urgente e fondamentale per milioni di famiglie italiane.

Premessa: il costo insostenibile per le famiglie

• Secondo Federconsumatori, nel 2025 la spesa media per il corredo scolastico (zaino, astuccio, quaderni, penne, colori, materiale vario) è di circa € 658,20 per studente, a cui si aggiungono i testi scolastici che costano mediamente € 537,10.

• Per il primo anno della scuola superiore, la spesa per libri e dizionari sale a circa € 808,90; se si aggiunge il corredo, si raggiunge un totale che può superare € 1.400 per alunno.

• Per le scuole medie, la spesa media per libri si aggira attorno ai € 190–280, mentre per il liceo può arrivare a € 241-279.

Settembre, che dovrebbe essere un mese di entusiasmo per l’inizio dell’anno scolastico, si trasforma purtroppo in un periodo di angoscia per troppe famiglie. Oggi anche il ceto medio, con l’inflazione alle stelle, è in grave difficoltà: spese che un tempo erano sostenibili ora diventano insostenibili, con il rischio di compromettere la serenità dei figli e il loro stesso diritto allo studio.

Va inoltre sottolineato che alcune Regioni hanno già introdotto bonus per i libri scolastici, ma tali misure sono rivolte quasi esclusivamente alle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro. Si tratta di famiglie che già beneficiano di numerosi altri bonus, mentre è stata lasciata fuori una vasta platea di famiglie, spesso numerose, con due, tre o quattro figli, con redditi tra i 15.000 e i 25.000 euro, che oggi non accedono quasi ad alcun sostegno e che in realtà sono quelle più in difficoltà.

È proprio questa fascia che deve essere sostenuta con forza: famiglie che non rientrano nelle misure regionali, ma che non riescono comunque a far fronte al peso crescente delle spese scolastiche. Per questo serve una misura generalizzata e omogenea su tutto il territorio nazionale, che non può essere lasciata alla discrezionalità delle singole Regioni. L’attuale sistema, infatti, determina un diritto allo studio di “serie A e serie B”, con studenti più tutelati in alcune zone e abbandonati in altre.

Associazione sportiva e di promozione sociale

LIFE

Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale “LIFE” iscritta al runts codice fiscale 92065040807 – Reggio Calabria via

villini Svizzeri n. 41 cap. 89126 Email: veronesesimone@tiscali.it pec: associazione.life@pec.it

Proposta: bonus annuale di € 500 per figlio per nuclei con ISEE sotto € 25.000

L’associazione LIFE propone l’istituzione di un bonus annuale di € 500 per figlio per tutte le famiglie con ISEE inferiore a € 25.000, da utilizzare esclusivamente per:

• Acquisto di libri di testo obbligatori e dizionari;

• Materiale scolastico essenziale (quaderni, penne, strumenti di cancelleria, corredo minimo).

Motivazioni e obbiettivi

• Garantire l’uguaglianza di opportunità: nessun ragazzo che frequenta la scuola dell’obbligo deve essere penalizzato per mancanza di mezzi.

• Ridurre l’abbandono scolastico indotto dalle difficoltà economiche.

• Dare respiro al ceto medio, oggi duramente colpito dall’inflazione.

• Offrire una boccata di ossigeno anche alle case editrici e al settore della distribuzione libraria, che rappresentano un pilastro culturale del Paese.

• Superare le disuguaglianze territoriali, garantendo un diritto allo studio uguale per tutti gli studenti italiani.

Egregio Ministro, siamo convinti che l’introduzione di un bonus di € 500 per figlio per le famiglie con ISEE sotto 25.000 euro sia una misura concreta, equa e coerente con il principio costituzionale di tutela del diritto allo studio. Non si tratta soltanto di un sostegno economico, ma di un segnale forte: lo Stato è accanto ai genitori che, tra mille sacrifici, garantiscono ai figli il futuro che meritano.

L’associazione LIFE, che da anni lavora su questi temi, resta a Sua disposizione per approfondimenti e per collaborare alla definizione delle modalità operative.

Con stima e fiducia.