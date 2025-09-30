Reggio Calabria, arriva l’emozionante mostra “Effetto Farfalle tra cielo e mare” | INFO

Dal 3 al 26 ottobre 2025, l’inaugurazione della mostra vivente “Effetto Farfalla tra cielo e mare: un volo nel Tempo e nella Natura” presso Parco Ecolandia a Reggio Calabria. Un evento unico in Calabria, dedicato al meraviglioso mondo delle farfalle tropicali vive e degli artropodi esotici, ospitati in ambienti naturalistici immersivi, tra cielo, mare e paesaggi del Mediterraneo.
L’inaugurazione includerà:
- Presentazione del progetto con la Direzione del Parco, e con gli entomologi curatori della mostra vivente
- Visita guidata riservata alla stampa
L’incontro con la stampa è previsto sabato 4 ottobre alle ore 10.30.