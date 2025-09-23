Reggio Calabria, arrestato don Pino Piromalli detto “Facciazza”: il boss della cosca di Gioia Tauro fermato nell’operazione “Res Tauro”

“Questa mattina è stato arrestato don Pino Piromalli detto “Facciazza”, ottantenne capo riconosciuto dell’omonima cosca di Gioia Tauro, nell’ambito dell’inchiesta “Res Tauro” della Dda di Reggio Calabria che ha portato all’arresto di 26 persone. L’unica intervista mai rilasciata dal capo clan fu quella realizzata da Klaus Davi e Alessio Fusco pubblicata il 22 febbraio dal Tg “Studio Aperto Mag” su Italia 1 e per la Gazzetta del Sud!”. E’ quanto inviato alla stampa da Klaus Davi.

“Nell’intervista il vecchio Boss parlò a ruota libera di politica svelando che il suo clan era stato particolarmente attivo nel sostenere tutte le forze politiche determinandone l’elezione. “Abbiamo fatto votare tutti partiti anche quelli di sinistra, anche il Pd”, svelò nell’intervista. Alla domanda “Cosa è la ‘ndrangheta per lei?” Giuseppe Piromalli rispose: “Per me la ‘ndrangheta è una forma di rispetto. Rispetto vuol dire essere una persona, noi la definiamo educata, mentre voi il rispetto lo definite come se fosse qualcosa di prepotente. Come imporre qualcosa. Il rispetto non è in questo senso. Il rispetto è una forma di cultura”. Inoltre nell’intervista Giuseppe Piromalli ha anche affermato che “Qualche volta chiedevamo qualche voto politico, ora nemmeno questo chiediamo. C’era l’elezione e qualcuno diceva “a chi appoggiamo? A Tizio, Caio o Sempronio? Quello mi sembra più meritevole…”. Tutto qui”. E alla domanda di Klaus Davi “Oltre alla destra avete appoggiato anche la sinistra, il Partito Democratico?”, Giuseppe Piromalli rispose “Abbiamo sempre appoggiato tutti!”, conclude Davi.