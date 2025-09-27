Reggio Calabria, altro incidente in autostrada: ragazza sbanda e finisce contro il guardrail

Un incidente autonomo si è verificato poco fa sull’autostrada A2, all’altezza dello svincolo di Reggio Calabria Porto. Una giovane donna, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il guardrail come si evince dal video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che l’automobilista possa aver perso il controllo a causa dell’asfalto bagnato per la pioggia di queste ore. Fortunatamente, nonostante il violento impatto con la barriera di protezione, la giovane non ha riportato ferite gravi. Non si segnalano altri veicoli coinvolti nell’incidente.