Reggio Calabria, al Waterfront arriva un draghetto! “Il sogno di Zog”: l’evento gratuito per bambini | INFO

Con l’estate agli sgoccioli e il nuovo anno scolastico ormai alle porte, arriva un appuntamento speciale pensato per i più piccoli. Il 9 settembre 2025, dalle 18:00 alle 19:45, presso il Waterfront, si terrà “Il Sogno di Zog”, un evento gratuito e aperto a tutti i piccoli dai 6 ai 10 anni, ispirato alla storia del draghetto più curioso e simpatico delle fiabe moderne. L’iniziativa, organizzata da ih BRITISH SCHOOL, è ispirata alla storia del draghetto Zog e propone un pomeriggio ricco di giochi interattivi, laboratori creativi e attività in lingua inglese, concepiti per stimolare la fantasia, rafforzare la fiducia in sé stessi e imparare divertendosi. Attraverso il gioco, i bambini potranno avvicinarsi alla lingua inglese in modo naturale, scoprendo nuove parole e suoni mentre vivono un’avventura incantata insieme a Zog.

Organizzato a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni, l’evento rappresenta inoltre un ponte ideale verso il ritorno a scuola: un modo per affrontare il nuovo anno con entusiasmo, sicurezza e voglia di imparare.

Il valore dei sogni

L’evento vuole anche sottolineare il valore del sogno come strumento di crescita. I bambini, grazie alla fantasia, imparano a guardare il mondo con occhi curiosi e fiduciosi; un processo che gli adulti hanno il compito di incoraggiare, accompagnandoli in un percorso fatto di desideri e scoperte. “Il Sogno di Zog” diventa così non solo un momento di divertimento, ma anche un’occasione per ricordare l’importanza di coltivare i sogni e trasformarli in possibilità concrete.

L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati: è necessario prenotare a questo link https://www.britishschoolrc.com/Pagina/opendays2025 per assicurarsi un posto in prima fila nel mondo dei sogni di Zog.

E per chi desidera continuare a coltivare la magia dell’inglese, ih BRITISH SCHOOL ricorda che l’11 e il 12 settembre, presso la propria sede, si terranno gli Open Days: due giornate dedicate a famiglie, bambini e ragazzi per scoprire da vicino i corsi di inglese, sperimentare un approccio all’apprendimento coinvolgente e creativo e, soprattutto, vivere in anteprima l’esperienza unica dell’inglese come porta aperta sui sogni.