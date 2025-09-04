Reggio Calabria, al via il montaggio delle giostre di Festa di Madonna al Tempietto: polemiche per la pericolosità dell’area

StrettoWeb

A Reggio Calabria sono arrivate le giostre in vista della tradizionale Festa della Madonna e nei prossimi giorni verranno montate al Tempietto, ma la scelta dell’area del Tempietto sta suscitando malumori e preoccupazioni tra i cittadini. L’area prescelta, infatti, è caratterizzata da accessi stretti e limitati, una conformazione che in caso di emergenza potrebbe trasformarsi in un grave pericolo per la sicurezza pubblica. A peggiorare la situazione, la chiusura del sottopasso pedonale a causa delle erbacce e della mancata manutenzione, che di fatto priva la zona di un’importante via di fuga.

Le critiche dei cittadini

Molti reggini non nascondono il proprio disappunto: se da un lato le giostre rappresentano un appuntamento atteso, soprattutto dai più piccoli, dall’altro la scelta del luogo appare poco prudente. “Se dovesse succedere qualcosa – sottolineano alcuni cittadini – non ci sarebbe modo di defluire rapidamente: il rischio è altissimo”.

La festa richiama ogni anno migliaia di persone, e la presenza delle attrazioni rende ancora più complesso il tema della sicurezza, con il flusso di famiglie e ragazzi che affolleranno l’area del Tempietto nei giorni della Festa.

Luci della festa sul Corso Garibaldi

Parallelamente al montaggio delle giostre al Tempietto, in questi giorni sono iniziate anche le operazioni di installazione delle luminarie sul Corso Garibaldi, altro momento atteso dai cittadini. Le tradizionali architetture luminose, simbolo della Festa di Madonna, contribuiranno a colorare e rendere ancora più suggestivo il cuore del centro storico, attirando visitatori e famiglie.

Festa di Madonna: tradizione e necessità di tutele

Festa di Madonna è uno degli eventi più sentiti a Reggio Calabria, capace di unire devozione e momenti di svago. Ma proprio per il valore che rappresenta, molti cittadini chiedono che venga garantita una cornice di sicurezza adeguata, affinché la celebrazione non sia accompagnata da rischi evitabili. La speranza è che, parallelamente al montaggio delle giostre, vengano adottate misure concrete per mettere in sicurezza l’area e gestire al meglio l’afflusso di persone atteso nei giorni della festa.