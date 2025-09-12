Reggio Calabria, al via il montaggio delle bancarelle a Pentimele: caos in tutta la zona | FOTO

A Reggio Calabria è iniziato il periodo di Festa di Madonna che come ogni anno vedrà celebrazioni civili e religiose. In queste ore a Pentimele è in pieno svolgimento il montaggio delle bancarelle che, come ogni anno, accompagneranno la Festa della Madonna della Consolazione, appuntamento identitario per la città e i suoi abitanti. L’area fieristica si sta riempiendo di espositori che venderanno prodotti tipici, artigianato, giochi e dolciumi.

Domani il sabato della Madonna

La vigilia del grande evento religioso e popolare, il tradizionale sabato della Madonna, vedrà l’apertura ufficiale delle bancarelle. Per migliaia di cittadini e visitatori sarà l’occasione per immergersi in un percorso fatto di sapori, colori e folklore, che si intreccia con i riti solenni della patrona di Reggio Calabria.

Bancarelle tra gastronomia e artigianato

I visitatori potranno trovare stand dedicati ai piatti tipici della tradizione calabrese, dolci, torroni e prodotti da forno, insieme a spazi riservati all’artigianato locale, bigiotteria e oggettistica.

Viabilità modificata per l’evento

Come da tradizione, la strada di Pentimele è stata chiusa al traffico per consentire il montaggio e lo svolgimento in sicurezza della fiera. Contestualmente è stato istituito il doppio senso di marcia nella parte superiore, dove solo qualche settimana fa sono state fatte le strisce per altri parcheggi, il caos totale in tutta la zona.