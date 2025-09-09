Reggio Calabria, al GOM impiantato il primo defibrillatore cardiaco extravascolare in Calabria. Minasi: “un primato che rilancia la sanità calabrese”

“Il Centro Cuore del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha compiuto un passo storico, realizzando per la prima volta in Calabria l’impianto di un defibrillatore cardiaco extravascolare. Un risultato che parla il linguaggio dell’innovazione e dell’eccellenza clinica. A medici, infermieri e tecnici della Cardiologia–UTIC, in sinergia con l’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia, va il mio più sentito ringraziamento: un traguardo che onora la comunità reggina e tutta la sanità calabrese“. Così, in una nota, il Senatore Tilde Minasi, che aggiunge: “La tecnologia extravascolare, ci spiegano gli esperti, rappresenta un’evoluzione concreta nella prevenzione della morte cardiaca improvvisa. Posizionato all’esterno di cuore e vasi, il dispositivo amplia le opzioni terapeutiche e riduce le complicanze rispetto ai sistemi tradizionali. È la dimostrazione che, quando si investe nelle competenze e si valorizza l’organizzazione, la sanità pubblica nella nostra regione è capace di affermarsi come presidio imprescindibile“.

“Questo risultato rafforza e conferma – sottolinea Minasi – il percorso già avviato per valorizzare le migliori energie della sanità calabrese, promuovere l’alta specializzazione e garantire ai cittadini servizi qualificati e all’altezza delle aspettative, senza costringerli a lasciare la propria terra”.

“La Calabria – prosegue il Senatore – può e deve essere un punto di riferimento nel panorama sanitario del Sud, grazie a strutture come il GOM e a reparti come il Centro Cuore, diretto dal prof. Pasquale Fratto, professionista di indiscusso valore che, con il suo team, rappresenta un modello di competenza, innovazione e dedizione da seguire anche altrove. Sostenere queste realtà – conclude – significa credere in una Calabria sicura, che cura, innova e guarda avanti“.