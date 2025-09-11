Reggio Calabria, accordo tra Università Mediterranea e Confcommercio: sconti e agevolazioni per gli studenti

L’Università degli Studi Mediterranea Reggio Calabria rafforza la sua “mission” di una comunità accademica inclusiva dove la centralità di ogni singolo studente sia parte di un progetto di condivisione e di appartenenza: dove la promozione del diritto allo studio sia garantita concretamente ai soggetti socialmente più deboli attraverso azioni mirate che guardino al superamento di ogni forma di discriminazione e di gap.Muove

anche in questa direzione, la convenzione sottoscritta con Confcommercio Reggio Calabria a favore degli studenti dell’Ateneo reggino per la fruizione di sconti, promozioni esclusive e agevolazioni su prodotti e servizi di aziende/esercizi commerciali del sistema Confcommercio. “La libertà di ricerca, di insegnamento e di studio è il nostro cuore pulsante e risponde all’obiettivo di una didattica di qualità ed innovativa, che viene opportunamente aggiornata per essere al passo con le richieste del mondo del lavoro, in un legame sempre più saldo tra attività di ricerca e attività formative. Ma, al tempo stesso– ammette il rettore Giuseppe Zimbalatti –la sfida è quella di innalzare l’efficacia dei servizi interagendo con la società, con il tessuto economico, sociale e culturale. E’una consapevolezza che ci appartiene sempre di più e che si traduce nel contribuire alla crescita del territorio, valorizzando la terza missione e tutte quelle attività che alimentino proficuamente il dialogo tra scienza e società. Ebbene, è in questo contesto di apertura e sinergia– sempre più prezioso per affrontare le sfide di oggi e quelle di domani- che si inserisce questa collaborazione con Confcommercio, proseguendo – sottolinea Zimbalatti- nel processo di pianificazione strategica e di individuazione di azioni concrete volte a rendere sempre più incisivo il nostro impatto nel contesto sociale ed economico territoriale”.

Dunque, perfetta intesa tra il rettore Giuseppe Zimbalatti ed il presidente di Confcommercio di Reggio Calabria, Lorenzo Labate che hanno messo nero su bianco la volontà comune procedendo alla firma della convenzione che, nei tre anni, prevede la programmazione di tutta una serie di iniziative congiunte nell’ottica di creare le migliori condizioni di vita alla grande comunità universitaria e per accrescere l’integrazione con la Città.

“Riteniamo importante il coinvolgimento delle Aziende associate in un percorso che consenta di aprire ulteriormente l’accoglienza degli operatori commerciali al mondo degli universitari, preziosa risorsa umana, sociale ed economica della nostra provincia”, ha rilanciato Lorenzo Labate.

Il servizio funziona attraverso la registrazione al circuito UniverCity su https://www.confcommerciorc.it/univercity/, gli studenti UniRC riceveranno una Card virtuale, da esibire presso gli esercizi convenzionati al momento dell’acquisto. L’elenco delle attività aderenti, in continua implementazione, è sempre disponibile su https://www.confcommerciorc.it/i-nostri-partner/. Grazie a UniverCity, Università e Imprese collaborano in modo sempre più stretto, mettendo al centro i giovani creando valore e nuove opportunità. Con UniverCity Studenti, Imprese, Università fanno squadra per far crescere la per l’intera comunità cittadina.