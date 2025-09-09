Reggio Calabria, 45 nuovi agenti in servizio: rafforzata la presenza della Polizia sul territorio

Sono 45 gli agenti neo assegnati alla Questura di Reggio Calabria e ai Commissariati della provincia. Un provvedimento del Dipartimento di Pubblica Sicurezza volto a rafforzare la presenza sul territorio e a potenziare le capacità operative nelle attività di prevenzione e contrasto della criminalità. I nuovi arrivati sono stati accolti questa mattina presso la Sala Riunioni della Questura dal Questore Salvatore La Rosa, che ha rivolto loro un caloroso benvenuto e ha esposto le priorità operative per il futuro.

Durante l’incontro, il Questore La Rosa ha sottolineato l’impegno della Polizia di Stato nel mantenere elevati standard di professionalità, integrità e umanità, elementi essenziali per operare efficacemente nel territorio metropolitano e provinciale, anche in contesti complessi e sensibili.

La presenza di un adeguato numero di agenti permette di potenziare i servizi di controllo del territorio, i livelli di vigilanza nelle aree centrali e i servizi di prossimità, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione e alle emergenze che potrebbero verificarsi.