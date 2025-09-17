Reggio: al via la mostra “Calabria con i miei occhi. Spiritualità e cultura” sulla reinterpretazione di santuari, eremi e cappelle

E’ tutto pronto per la presentazione del volume e per l’opening della mostra fotografica “Calabria con i miei occhi. Spiritualità e cultura”, che si terranno domani, giovedì 18 settembre alle ore 17.30 presso la terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. L’appuntamento, promosso dall’Associazione Jole Santelli in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, celebra la pubblicazione del volume “Calabria con i miei occhi” (realizzato con il partner editoriale Rubbettino) e inaugura la mostra fotografica omonima, un viaggio nel cuore pulsante della Calabria tra spiritualità e cultura.

Santuari, eremi e cappelle rupestri vengono raccontati attraverso la moda contemporanea e reinterpretati da giovani modelli autistici, i quali danno vita a un racconto visivo che intreccia tradizione e modernità. L’evento, presentato da Francesca Russo di Modelli si Nasce, vedrà i saluti di:

Fabrizio Sudano, Direttore Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Con gli interventi di:

Paola e Roberta Santelli, Associazione Jole Santelli

Silvia Cento, Presidente Associazione Modelli si Nasce

Matilde Siracusano, Sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento

Con la partecipazione di: