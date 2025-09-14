Reggina, Trocini: “non siamo stati brillanti, ma serviva vincere”. Allenatore imbufalito con l’arbitro

“La palla era abbondantemente entrata e poi c’era un’espulsione a fine primo tempo, che si unisce al mancato rigore a Favara, di cui non abbiamo parlato perché ci siamo vergognati della prestazione. Non siamo ancora brillanti, ma era necessario vincere. Col crescere della condizione e di tanti fattori, che ancora non sono amalgamati, sono sicuro che faremo quello che dobbiamo fare. Ferraro? Bene tutti, soprattutto a chi è entrato, perché l’ha fatto bene”.

Così il tecnico amaranto Bruno Trocini commenta la vittoria della Reggina contro la Nissa. Allenatore stizzito per alcune scelte arbitrali, come quella legata al gol annullato a Ferraro: dubbi sulla posizione del pallone, secondo gli amaranto avrebbe varcato completamente la linea di porta.