Reggina, Trocini: “non siamo stati brillanti, ma serviva vincere”. Allenatore imbufalito con l’arbitro

Il tecnico amaranto Bruno Trocini commenta la vittoria della Reggina contro la Nissa. Allenatore stizzito per alcune scelte arbitrali

Reggina-Vibonese Trocini
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

“La palla era abbondantemente entrata e poi c’era un’espulsione a fine primo tempo, che si unisce al mancato rigore a Favara, di cui non abbiamo parlato perché ci siamo vergognati della prestazione. Non siamo ancora brillanti, ma era necessario vincere. Col crescere della condizione e di tanti fattori, che ancora non sono amalgamati, sono sicuro che faremo quello che dobbiamo fare. Ferraro? Bene tutti, soprattutto a chi è entrato, perché l’ha fatto bene”.

Così il tecnico amaranto Bruno Trocini commenta la vittoria della Reggina contro la Nissa. Allenatore stizzito per alcune scelte arbitrali, come quella legata al gol annullato a Ferraro: dubbi sulla posizione del pallone, secondo gli amaranto avrebbe varcato completamente la linea di porta.

