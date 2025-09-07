Reggina, Trocini è una furia: “è la peggiore partita da quando sono qua, chiedo scusa. E’ un brutto segnale”

“Non possiamo essere soddisfatti. Abbiamo fallito la partita in toto. Difficile trovare qualcosa di positivo. Abbiamo fatto male in ogni cosa, come atteggiamento, idea di gioco, voglia di combattere, loro ne avevano di più. C’è da chiedere scusa, è una brutta partita, la peggiore da quando sono a Reggio. Dobbiamo velocemente dimenticare tutto quello che è stato, perché l’anno scorso non conta niente, vale zero. C’è da dimostrare di essere all’altezza di questa piazza, città e società. C’è da capire cosa serve in questo campionato e purtroppo in questa partita non l’abbiamo fatto o fatto male”. Bruno Trocini non le manda a dire. Sincero e onesto, ammette – senza arrampicarsi sugli specchi – che la partita di oggi della Reggina, sconfitta a Favara, è meritatissima.

“Non ha funzionato niente, fatico a parlare di un giocatore o un altro, perché i calciatori che dovrebbero fare la differenza hanno avuto difficoltà. C’è da lavorare tanto e migliorare, velocemente. Poca roba, una squadra diversa da quella vista in questo mese. Sembra che ci siamo dimenticati tutto quello su cui abbiamo lavorato, ma non voglio credere che questa sia la squadra che conosciamo. E’ una cosa troppo brutta per essere vera oggi, non ha fatto bene nessuno. E’ un brutto segnale e un brutto avvio, ma è fuori discussione che possiamo recuperare. Forse tutti eravamo convinti che fosse tutto facile. Edera? Ha avuto un problema muscolare che sarà valutato con gli esami strumentali” ha aggiunto parlando a Radio Febea.