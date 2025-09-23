Reggina, sempre la solita multa. E sempre la stessa motivazione

Multa di 500 euro alla Reggina “per avere i propri sostenitori esposto nel corso della gara uno striscione offensivo nei confronti degli Organi Federali”. La nota, praticamente, si potrebbe copiare e incollare. E’ sempre uguale, quasi ogni settimana. La Reggina viene di nuovo multata dal Giudice Sportivo di Serie D. E sempre per la stessa motivazione: striscione offensivo nei confronti degli Organi Federali, ovvero l’ormai “celeberrimo” “Gravina Infame” che accompagna da oltre due anni gli ultrà amaranto in casa e in trasferta.

Il senso di continuare a esporlo, viste le continue multe, non ha molto senso. Ah no, già, è vero: è colpa di Gravina se la Reggina è in Serie D (e anche se ci è rimasta) e quindi è necessario ribadirlo di continuo.