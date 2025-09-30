Reggina, schiaffo a un avversario: stangata per Montalto

“Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”. Questa la motivazione che ha portato il Giudice Sportivo a sanzionare l’attaccante della Reggina Adriano Montalto, fermato per tre giornate. Stangata per il centravanti, reo di aver colpito un avversario in area in una delle ultime azioni della sfida in casa del Savoia, pareggiata per 1-1. Nella sfida di domenica in casa contro il Ragusa, alla Reggina mancherà anche Ferraro, che deve scontare l’altro turno di squalifica. Trocini senza centravanti over.