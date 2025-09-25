Reggina, qual è la decisione su Trocini (per ora): le ultime

Silenzio in pubblico, silenzio in privato. La Reggina ha deciso di non parlare, subito dopo la figuraccia al Granillo contro la Gelbison. Non ha parlato la proprietà e a sua volta non ha fatto parlare dirigenti, allenatore e giocatori. Anche all’esterno, non è emerso nulla. E’ palese, è evidente, senza neanche stare a sottolinearlo, che oggi la panchina di mister Trocini traballi. Lo avevamo scritto a ridosso dell’inizio del torneo, che alle prime difficoltà si sarebbe creata questa situazione. Perché Ballarino è convinto di avere in mano uno squadrone e quindi ha scaricato ogni responsabilità sull’allenatore.

Allenatore che però, almeno per il momento, non si muove. Secondo quanto raccolto, non sarà sollevato dall’incarico in questi giorni, almeno fino al match di domenica con il Savoia. Anche perché i tempi sono abbastanza ristretti. Tuttavia, questa mattina ha condotto la seduta di allenamento in un clima – ovviamente – abbastanza teso. Domenica è un altro crocevia importante, che va ben oltre il risultato. Una sconfitta potrebbe significare fine della corsa.