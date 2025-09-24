Reggina, primo tempo horror! Gelbison avanti, fischi e contestazione: “Ballarino vattene da Reggio, ci siamo rotti il c**o”

Un primo tempo vergognoso. E la Curva si arrabbia, forse come non mai. La Reggina è sotto di due reti, alla fine del primo tempo, contro la Gelbison. Prestazione disastrosa e risultato ancora peggio, per quella che è una serata nera, almeno per il momento. Gli ospiti passano in vantaggio al 20′, con un bel gol di Viscomi da corner. Alla mezz’ora, sussulto Reggina con un rigore guadagnato, ma Edera (per la prima volta in campo e subito da titolare) scivola e spara alto. A completare l’opera, il raddoppio Gelbison al 36′, con Piccioni. Già dopo lo 0-1, era partita la contestazione della Curva Sud, che pure aveva iniziato la serata con una bella coreografia.

Nel mirino non ci finisce la squadra, e neanche Trocini, ma Ballarino: “vattene da Reggio”, “tornatene a Catania” e “ci siamo rotti il ca**” i cori più duri e critici degli ultrà della Sud nei confronti dell’imprenditore di Castel di Iudica.