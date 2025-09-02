Reggina, prima partita stagionale e prima multa: ammenda alla società. Il motivo? E’ il solito…

StrettoWeb

Prima partita stagionale per la Reggina, domenica in Coppa Italia Serie D contro la Vibonese a Palmi, e prima multa. Ammenda alla società di 500 euro “per avere propri sostenitori esposto uno striscione offensivo nei confronti degli Organi Federali”. La motivazione è quella che si ripete sistematicamente da due anni a questa parte. Il riferimento, infatti, è allo striscione “Gravina infame”, esposto dagli ultrà già al “Granillo” in questi due anni ed esposto nuovamente nel settore riservato ai tifosi a Palmi.