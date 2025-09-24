Reggina, ora la classifica fa paura: come cambia dopo la clamorosa sconfitta contro la Gelbison

La Reggina è dodicesima. Senza la penalizzazione del Messina, sarebbe tredicesima, la prima dei playout. E’ il punto più basso della storia, lo abbiamo detto, dopo la sconfitta di oggi contro la Gelbison. Il più basso di sempre anche in una classifica di Serie D. E, oggi, non ha senso neanche parlare di punti dalla vetta (che sono già 6, non proprio pochissimi, pur essendo alla quarta giornata), ma di punti verso quelle che stanno giù. Questo il programma di giornata e la classifica.
Risultati Serie D, 4ª giornata
Mercoledì 24 settembre
Ore 15.00
Acireale-Messina 1-2
Enna-Savoia 0-3
Gela-Vigor Lamezia 3-0
Nissa-Castrumfavara 3-2
Paternò-Ragusa 0-0
Ore 16.00
Athletic Palermo-Igea Virtus 2-2
Sambiase-Vibonese 3-0
Ore 18.00
Milazzo-Sancataldese 1-0
Ore 20.30
Reggina-Gelbison 2-3
Classifica Serie D
- Gela 10
- Savoia 8
- Igea Virtus 8
- Castrumfavara 7
- Nissa 7
- Sambiase 7
- Gelbison 7
- Vigor Lamezia 6
- Athletic Palermo 6
- Vibonese 5
- Milazzo 5
- Reggina 4
- Ragusa 2
- Paternò 2
- Enna 2
- Sancataldese 1
- Acireale 1
- ACR Messina -7 (-14)
Prossimo turno Serie D girone I, 5ª giornata
Domenica 28 settembre
Ore 15.00
ACR Messina-Paternò
Gelbison-Milazzo
Savoia-Reggina
Ragusa-Nissa
Vibonese-Castrumfavara
Vigor Lamezia-Sambiase
Ore 16.00
Athletic Palermo-Acireale
Igea Virtus-Enna
Sancataldese-Gela