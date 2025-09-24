Reggina, ora la classifica fa paura: come cambia dopo la clamorosa sconfitta contro la Gelbison

La Reggina è dodicesima. Senza la penalizzazione del Messina, sarebbe tredicesima, la prima dei playout. E’ il punto più basso della storia, lo abbiamo detto, dopo la sconfitta di oggi contro la Gelbison. Il più basso di sempre anche in una classifica di Serie D. E, oggi, non ha senso neanche parlare di punti dalla vetta (che sono già 6, non proprio pochissimi, pur essendo alla quarta giornata), ma di punti verso quelle che stanno giù. Questo il programma di giornata e la classifica.

Risultati Serie D, 4ª giornata

Mercoledì 24 settembre

Ore 15.00

Acireale-Messina 1-2

Enna-Savoia 0-3

Gela-Vigor Lamezia 3-0

Nissa-Castrumfavara 3-2

Paternò-Ragusa 0-0

Ore 16.00

Athletic Palermo-Igea Virtus 2-2

Sambiase-Vibonese 3-0

Ore 18.00

Milazzo-Sancataldese 1-0

Ore 20.30

Reggina-Gelbison 2-3

Classifica Serie D

Gela 10 Savoia 8 Igea Virtus 8 Castrumfavara 7 Nissa 7 Sambiase 7 Gelbison 7 Vigor Lamezia 6 Athletic Palermo 6 Vibonese 5 Milazzo 5 Reggina 4 Ragusa 2 Paternò 2 Enna 2 Sancataldese 1 Acireale 1 ACR Messina -7 (-14)

Prossimo turno Serie D girone I, 5ª giornata

Domenica 28 settembre

Ore 15.00

ACR Messina-Paternò

Gelbison-Milazzo

Savoia-Reggina

Ragusa-Nissa

Vibonese-Castrumfavara

Vigor Lamezia-Sambiase

Ore 16.00

Athletic Palermo-Acireale

Igea Virtus-Enna

Sancataldese-Gela