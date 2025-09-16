Reggina-Nissa, “persone non autorizzate in panchina e principio di rissa”: scatta la multa per gli amaranto

La Reggina si becca una multa di 1.000 euro. I motivi? “Per indebita presenza di persone non autorizzate sulla panchina durante l’intera gara, il quale rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria. Lo stesso al termine del primo tempo veniva nuovamente contro l’allenatore avversario creando un principio di rissa che veniva tempestivamente sedato grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine”. Questo quanto si legge nel dispositivo del Giudice Sportivo di Serie D dopo il match di domenica contro la Nissa. Ancora una volta – mesi fa era stato negli spogliatoi – persone non autorizzate creano scompiglio durante le partite interne.