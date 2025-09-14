Reggina-Nissa, lo striscione degli ultrà al Granillo: “avete un solo risultato…”

Gli ultrà della Reggina, un po’ come tutta la tifoseria, non hanno gradito l’esordio amaranto in campionato a Favara. I pochi presenti in Sicilia lo hanno fatto notare ai giocatori, con cori come “meritiamo di più” e “tirate fuori i cogl…”. Oggi, nel corso del primo match stagionale al Granillo, contro la Nissa, hanno così esposto uno striscione eloquente. “Lottate su ogni pallone col sangue agli occhi, avete un solo risultato: vincere il campionato”.

Al momento, all’ora di gioco, gli amaranto conducono per 1-0 grazie a un gol di Ferraro, con deviazione di Megna.