Reggina-Nissa, i convocati di Trocini: Edera ancora out, ma non è il solo

Mister Trocini ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida di domani pomeriggio (ore 16) tra Reggina e Nissa. Come affermato ieri dal tecnico, Edera è ancora fuori, così come Rosario Girasole. Porcino era in forse, ma risulta in elenco. Rientra Blondett, squalificato alla prima.

Questa la lista: