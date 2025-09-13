Reggina-Nissa, i convocati di Trocini: Edera ancora out, ma non è il solo

Reggina-Nissa, i convocati amaranto: come affermato ieri dal tecnico, Edera è ancora fuori, così come Rosario Girasole. Porcino era in forse, ma risulta in elenco

Mister Trocini ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida di domani pomeriggio (ore 16) tra Reggina e Nissa. Come affermato ieri dal tecnico, Edera è ancora fuori, così come Rosario Girasole. Porcino era in forse, ma risulta in elenco. Rientra Blondett, squalificato alla prima.

Questa la lista:

  • Portieri: Boschi, Druetto, Lagonigro,
  • Difensori: Adejo, Blondett, Fomete, Gatto, D. Girasole, Lanzilotta, Palumbo
  • Centrocampisti: Barillà, Chirico, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria
  • Attaccanti: Di Grazia, Ferraro, Grillo, Montalto, Ragusa

