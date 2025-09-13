Reggina-Nissa, i convocati di Trocini: Edera ancora out, ma non è il solo

Mister Trocini ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida di domani pomeriggio (ore 16) tra Reggina e Nissa. Come affermato ieri dal tecnico, Edera è ancora fuori, così come Rosario Girasole. Porcino era in forse, ma risulta in elenco. Rientra Blondett, squalificato alla prima.
Questa la lista:
- Portieri: Boschi, Druetto, Lagonigro,
- Difensori: Adejo, Blondett, Fomete, Gatto, D. Girasole, Lanzilotta, Palumbo
- Centrocampisti: Barillà, Chirico, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria
- Attaccanti: Di Grazia, Ferraro, Grillo, Montalto, Ragusa