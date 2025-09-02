Reggina-Nissa, c’è la diretta tv gratis e in chiaro su Vivo Azzurro Tv: come vederla

StrettoWeb

La partita tra Reggina e Nissa, che si giocherà domenica 14 settembre ed è valevole per la seconda giornata del girone I di Serie D, si potrà vedere in chiaro e gratis su Vivo Azzurro Tv, il canale ufficiale della FIGC che trasmette in chiaro anche alcune partite della Serie D. Per il weekend di metà settembre, scelta quella tra gli amaranto e i nisseni, considerate le due squadre più attrezzate del raggruppamento. Per la squadra di Trocini sarà la prima in casa, dopo l’esordio a Favara.

Come vedere Vivo Azzurro Tv

Basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.