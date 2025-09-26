Reggina, incredibile: Di Venosa va già via, risolto il contratto. Ira dei tifosi: “era stato annunciato come fosse il titolare, con un futuro roseo…”

Ha dell’incredibile la comunicazione ufficiale della Reggina di questa mattina. Rocco Di Venosa, infatti, non è più un calciatore amaranto. “AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rocco Di Venosa” si legge nella nota del club. Il giocatore, terzino under, era stato annunciato in pompa magna come uno dei migliori, proveniente dalla Lazio, ma non è mai sceso in campo. Era arrivato a titolo definitivo, firmando un biennale. E ora?

Ora anche i tifosi, sui social, si scatenano e fanno notare l’assurdità di questa trattativa. “Era stato presentato come futuro terzino titolare, con un futuro roseo” è il commento – tanto per citarne uno – del capo ultrà Giovanni Filloramo. I tifosi, ovviamente, sono con il dente avvelenato, a due giorni dalla clamorosa figuraccia interna contro la Gelbison.