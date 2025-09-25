Reggina, il capo ultrà Lubrano durissimo: “meglio Saladini che voi, siete la vergogna della città”

Un post durissimo, ancora più duro del precedente, di qualche ora prima. Gli ultras della Reggina sono avvelenati con Ballarino e con tutta la dirigenza. Con un po’ di ritardo, ma almeno ci sono e fanno finalmente sentire la propria voce. Il capo ultrà Emanuele Lubrano ha lanciato frecciate durissime sui social, definendo persino Saladini meglio di loro.

“Arroganza, incompetenza e figuracce: questo siete. E se volete chiamarci tossici o altro, fate pure — almeno noi non ci nascondiamo dietro una maschera. Voi sì. Siete la vergogna di questa città. Una società completamente incompetente, scollegata dalla realtà, incapace di gestire anche il minimo sindacale. Mai vista una dirigenza seduta in tribuna che si alza per gridare contro la propria gente. Neanche in terza categoria succede. Che vergogna. Meglio SALADINI CHE GENTE COME VOI“.