Reggina-Gelbison, i convocati di Trocini: c’è un ritorno

Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico della Reggina Bruno Trocini per la 4ª giornata di campionato con la Gelbison. Gli amaranto scenderanno in campo domani, per il turno infrasettimanale, ma eccezionalmente di sera, alle ore 20.30, e non alle 15, come tutte le altre. In lista risulta Rosario Girasole, che ritorna dopo l’infortunio. Assente Zenuni, davanti ci sono tutti i big.

Queste l’elenco: