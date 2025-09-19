Reggina-Gelbison, cambia l’orario del match infrasettimanale: non si giocherà nel pomeriggio

“A ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, si comunica il posticipo dell’orario di inizio della gara Reggina-Gelbison, in programma mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 20.30“. Così, in una nota, la Reggina comunica il posticipo della sfida contro la Gelbison di mercoledì. L’intero turno infrasettimanale, il primo della stagione, il girone I lo giocherà alle ore 15, ma al “Granillo” – a seguito dell’accordo fra le due società – si giocherà alle 20.30.
Dopo oltre due anni (l’ultima volta in Serie B), la Reggina torna a giocare di sera, sfruttando il nuovo e moderno impianto di illuminazione dello stadio, che di recente ha ospitato il raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia”.