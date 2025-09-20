Reggina-Gelbison, al via la prevendita: costi dei biglietti e info

Il calendario della Serie D va di corsa. In attesa della sfida di domani contro la Vibonese, è già partita la prevendita per la sfida Reggina-Gelbison, turno infrasettimanale che si terrà mercoledì 24 settembre, alle ore 20:30, allo Stadio Oreste Granillo. Sul sito ufficiale della società amaranto è stata pubblicata una nota con le modalità di acquisto e le info utili sui biglietti del match che riportiamo di seguito.

“AS Reggina 1914 comunica che a partire dalle ore 10 di sabato 20 settembre, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Gelbison, in programma mercoledi 24 settembre alle ore 20.30 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie D girone I.

Reggina-Gelbison prezzi dei biglietti

CURVA SUD € 10 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA LATERALE € 20 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA LATERALE UNDER 14 € 13,50 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA CENTRALE € 30 + diritti di prevendita Vivaticket

VIP € 40 + diritti di prevendita Vivaticket

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line.

I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20. Chiuso domenica e lunedi mattina.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Settore ospiti

Biglietto unico € 10 + diritti di prevendita Vivaticket”.