Reggina, Ballarino e l’ambiguo post sui social: “ogni rinascita inizia da una distruzione”

Nino Ballarino non ha cambiato le sue abitudini. Continua infatti a utilizzare i suoi canali social come faceva prima di diventare proprietario della Reggina. Frasi, frecciate, post ambigui. Legittimo, in fondo il profilo è il suo, ma non è un metodo che si sposa benissimo con i toni istituzionali solitamente consigliabili a un presidente di una squadra di calcio come la Reggina.

Ma tornando al post, a proposito di ambiguità, ce n’è uno pubblicato dall’imprenditore catanese che sembra abbastanza ambiguo: “Ogni rinascita inizia da una distruzione: ciò che credevi la tua fine era solo l’inizio di un nuovo capitolo” è la frase all’inizio di un filmato che vede anche inserite immagini dei tifosi, della squadra e dello stesso Ballarino al fianco di alcuni senatori, come Barillà e Porcino. Il patron amaranto in questi giorni si è mostrato vicino alla squadra, al Sant’Agata. Non sarà sicuramente stato contento della prestazione a Favara, che ha portato alla sconfitta.