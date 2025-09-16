Reggiana-Catanzaro, attiva la prevendita per il settore ospiti: info, prezzi e posti disponibili

E’ attiva la prevendita per il settore ospiti di Reggiana-Catanzaro, valida per la 5ª giornata di Serie BKT, in programma sabato 20 settembre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia. I biglietti sono disponibili da oggi fino a venerdì 19 settembre alle ore 19:00 sul circuito www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati Vivaticket. Settore riservato ai tifosi giallorossi: Tribuna Nord (4.000 posti disponibili). € 20,00 intero + diritti di prevendita, € 15,00 ridotto (donne, over 65 e under 18).